Indian Premier League Fixtures confirmed

Defending champions Mumbai Indians will play last year’s finalists Chennai Super Kings in the opening match of the Indian Premier League.

The delayed competition will be played across the UAE, with Dubai, Sharjah and Abu Dhabi hosting the matches.

The 56-game tournament begins on 19 September, with the final taking place on 10 November.

Mumbai won a record fourth IPL title with a one-run victory over Chennai in May 2019.

The IPL, which usually takes place between March and May, has been delayed because of the coronavirus pandemic.

Many of England’s World Cup-winning team will be playing in the competition, including captain Eoin Morgan, opener Jonny Bairstow, fast bowler Jofra Archer and wicketkeeper Jos Buttler.

Fixtures

September

19 Mumbai Indians v Chennai Super Kings, Abu Dhabi

20 Delhi Capitals v Kings XI Punjab, Dubai

21 Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore, Dubai

22 Rajasthan Royals v Chennai Super Kings, Sharjah

23 Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians, Abu Dhabi

24 Kings XI Punjab v Royal Challengers Bangalore, Dubai

25 Chennai Super Kings v Delhi Capitals, Dubai

26 Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad, Abu Dhabi

27 Rajasthan Royals v Kings XI Punjab, Sharjah

28 Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians, Dubai

29 Delhi Capitals v Sunrisers Hyderabad, Abu Dhabi

30 Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders, Dubai

October

1 Kings XI Punjab v Mumbai Indians, Abu Dhabi

2 Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad, Dubai

3 Royal Challengers Bangalore v Rajasthan Royals, Abu Dhabi and Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders, Sharjah

4 Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad, Sharjah and Kings XI Punjab v Chennai Super Kings, Dubai

5 Royal Challengers Bangalore v Delhi Capitals, Dubai

6 Mumbai Indians v Rajasthan Royals, Abu Dhabi

7 Kolkata Knight Riders v Chennai Super Kings, Abu Dhabi

8 Sunrisers Hyderabad v Kings XI Punjab, Dubai

9 Rajasthan Royals v Delhi Capitals, Sharjah

10 Kings XI Punjab v Kolkata Knight Riders, Abu Dhabi and Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore, Dubai

11 Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals, Dubai and Mumbai Indians v Delhi Capitals, Abu Dhabi

12 Royal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders, Sharjah

13 Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings, Dubai

14 Delhi Capitals v Rajasthan Royals, Dubai

15 Royal Challengers Bangalore v Kings XI Punjab, Sharjah

16 Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders, Abu Dhabi

17 Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore, Dubai and Delhi Capitals v Chennai Super Kings, Sharjah

18 Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders, Abu Dhabi and Mumbai Indians v Kings XI Punjab, Dubai

19 Chennai Super Kings v Rajasthan Royals, Abu Dhabi

20 Kings XI Punjab v Delhi Capitals, Dubai

21 Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore, Abu Dhabi

22 Rajasthan Royals v Sunrisers Hyderabad, Dubai

23 Chennai Super Kings v Mumbai Indians, Sharjah

24 Kolkata Knight Riders v Delhi Capitals, Abu Dhabi and Kings XI Punjab v Sunrisers Hyderabad, Dubai

25 Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings, Dubai and Rajasthan Royals v Mumbai Indians, Abu Dhabi

26 Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab, Sharjah

27 Sunrisers Hyderabad v Delhi Capitals, Dubai

28 Mumbai Indians Royal v Challengers Bangalore, Abu Dhabi

29 Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders, Dubai

30 Kings XI Punjab v Rajasthan Royals, Abu Dhabi

31 Delhi Capitals v Mumbai Indians, Dubai and Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad, Sharjah

November

1 Chennai Super Kings v Kings XI Punjab, Abu Dhabi and Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals, Dubai

2 Delhi Capitals Royal v Challengers Bangalore, Abu Dhabi

3 Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians, Sharjah

Knockout schedule TBC

10 Final, venue TBC

NB Fixtures and start times are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made. (BBC)